المفوضية: سيتم المباشرة بمراحل العد والفرز اليدوي بـ (70) محطة في نينوى

2021/10/25 | 21:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، سيتم المباشرة بمراحل العد والفرز اليدوي بـ (70) محطة في نينوى.وذكرت في بيان، انه “إيمانًا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشفافية العملية الانتخابية والتعامل بجدية مع طلبات الطعون المقدمة اليها ستباشر المفوضية بأول مراحل عملية العد والفرز اليدوي بـ (70) محطة لمحافظة نينوى وذلك يوم الأربعاء 27/10/2021 الساعة […]

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