كيري: يجب العمل على خفض الانبعاثات في السنوات الـ 10 المقبلة

2021/10/25 | 21:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد المبعوث الأميركي للمناخ، جون كيري، الاثنين، في مؤتمر مبادرة الشرق الأوسط الخضراء، في الرياض، على ضرورة "العمل لخفض الانبعاثات في السنوات العشرة القادمة".

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