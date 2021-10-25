“الطاقة الذرية”: إيران أبلغتنا بامتلاك كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%

2021/10/25 | 21:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغتها بامتلاك كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في موقع فوق سطح الأرض بمحطة نطنز النووية.يأتي ذلك بعد ساعات من هجوم مدير الوكالة […]

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