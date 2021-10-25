رأس المال: IV: شذرات متفرقة (112) [أنماط مختلفة من تمركز وسائل الإنتاج في بلدان مختلفة] - كارل ماركس

2021/10/25 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس [أنماط مختلفة من تمركز وسائل الإنتاج في بلدان مختلفة] “رغم أن المهارة وعلم الميكانيك قد يفعلان الكثير، فإن طغيان العنصر الحيوي اساسي لاتساع المانيفاکتورات.



إن نظام التجزؤ (morcellement)، إذ يمنع النمو السريع للسكان، فقد نزع، بصورة غير مباشرة، إلى عرقلة اتساع المانيفاکتورات.



وقد كان له هذا التأثير بشكل مباشر أيضا.



فلقد أبقى عددا كبيرة من السكان لصيقين بالأرض ويعملون فيه ......





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