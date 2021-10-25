2021/10/25 | 21:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lvJlDSQSj24

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المفوضية تحدد موعد العد اليدوي والإطار التنسيقي يجدد رفضه للنتائج | العراق يقرر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المفوضية تحدد موعد العد اليدوي والإطار التنسيقي يجدد رفضه للنتائج | العراق يقرر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).