2021/10/25 | 21:20 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نينوى.. اليونسكو تخرج دفعة جديدة متخصصة بترميم التراث) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Fx0UtLg40dM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نينوى.. اليونسكو تخرج دفعة جديدة متخصصة بترميم التراث) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نينوى.. اليونسكو تخرج دفعة جديدة متخصصة بترميم التراث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).