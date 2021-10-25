2021/10/25 | 21:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3dY34cj5_98

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تظاهرة حاشدة في ساحة الاحرار لاستذكار ثورة تشرين) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تظاهرة حاشدة في ساحة الاحرار لاستذكار ثورة تشرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).