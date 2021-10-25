الطائفية في الوثائق العثمانية

2021/10/25 | 21:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

ان ما جعل الانكليز ينذهل ويستغرب

الموقف للمراجع الشيعية عند احتلاله

للعراق ايام الحرب العالمية الاولى

عندما اصدر مراجع الشيعة فتوى الجهاد ضد

الانكليز لانه كان يتوقع ان الشيعة

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