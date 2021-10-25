كربلاء:النزاهة تلقي القبض على موظف حكومي يبتز المواطنين ماليا

2021/10/25 | 21:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر قضائي في محافظة كربلاء

المقدسة عن القاء القبض على موظف يعمل

في احدى دوائر المحافظة يقوم باتزاز

المواطنين مقابل معاملات غير اصولية

وصرح المصدر لوكالة نون الخبرية ان

النزاهة في كربلاء قد القت

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