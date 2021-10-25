الأمانة العامة لمجلس النواب تحدد موعد عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد

2021/10/25 | 21:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، موعد عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب.وذكرت الأمانة العامة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الجلسة الأولى للبرلمان الجديد ستعقد بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات”.

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