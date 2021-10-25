مقابلة سعد الجبري.. إليكم ما قاله عن محمد بن سلمان والملك عبدالله بن عبدالعزيز

2021/10/25 | 21:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادعى المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري، في جزء من مقابلته مع برنامج "60 دقيقة" على قناة CBS الإخبارية الأمريكية، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "تباهى في عام 2014 بأنه قد يغتال" العاهل السعودي آنذاك الملك الراحل عبدالله ب

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