الجيش يقتل 2 من المتظاهرين ويصيب 80 آخرين في إطلاق نار خلال التظاهرات في السودان

2021/10/25 | 21:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قُتل متظاهران اثنان على الأقل مناصران للسلطة المدنية وأُصيب أكثر من 80 آخرين بجروح في رصاص أطلقه الجيش خلال تظاهرات مناهضة للانقلاب في الخرطوم.

واعتقل الجيش صباح الاثنين أغلب أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلس السيادة المدنيين، وأعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي كان يرأس مجلس السيادة حلّ المؤسسات الانتقالية وحالة الطوارئ في البلاد، وفق ما أعلنت لجنة أطباء السودان المؤيدة لتسليم السلطة الى مدنيين.

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