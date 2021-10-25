للمرة الأولى منذ سنوات.. السيسي يلغي تمديد حالة الطوارئ في مصر

2021/10/25 | 21:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، إلغاء تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

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