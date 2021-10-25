مدينة لكن بعقل قرية - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

2021/10/25 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي قلت إن الحكم المدني هو ذلك الذي ينشأ في "المدينة" ويمارسه قلة من أهلها أو أكثريتهم في أشكال متعددة ما بين الديكتاتورية والديمقراطية، لكنها تبقى جميعاً "مدنية"، لأن الحاكمين في النهاية هم أنفسهم من "أهل المدينة" أيضاً.



وحين تحتكر حكم المدينة فئة أو طائفة محددة، دينية أو مهنية أو عرقية أو غير ذلك، إلى حد استبعاد شركائها في المدينة من المشاركة الفعالة في الحكم يكتسب الأخير مسمى تلك الأقلية المحتكرة.



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