2021/10/25 | 21:54 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاميرات المراقبة تدلّ الشرطة على شخص "سرق أموالاً" تعود لمقام ديني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/25 | 21:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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