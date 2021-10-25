الاطار التنسيقي يكشف عن

2021/10/25 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت قوى الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، عن "هدف" عقد اجتماعاتها بشكل متواصل بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال احدى ابرز قوى الاطار التنسيقي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، محمد الصيهود، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "هدف عقد اجتماعات بشكل متواصل لقوى الاطار التنسيقي، هو لاعادة الثقة بالعملية السياسية من خلال تقويض عمليات التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات".

وأكدت انه "لا يمكن بناء عملية سياسية مبنية على اساس التزوير والتدخل الخارجي".

وأضافت أن "بقاء الوضع على ما هو عليه والقبول على عمليات التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، يعني عدم اجراء انتخابات في المستقبل فالقوى السياسية وحتى الشعبية لا يمكن ان تشارك في مهزلة ومؤامرة جديدة ضد الشعب العراقي".

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