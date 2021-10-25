2021/10/25 | 21:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _zoprr7K46g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طلبة احتياط الدراسات العليا يطالبون بإنصافهم بتوسعة المقاعد الدراسية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طلبة احتياط الدراسات العليا يطالبون بإنصافهم بتوسعة المقاعد الدراسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).