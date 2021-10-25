2021/10/25 | 21:55 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اسماعيل الوائلي: محاكمة قتلت الشهيد عبد الصمد اثبتت ان الفصائل الولائية هي من قتلت الناشطين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7nozb_URUAo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اسماعيل الوائلي: محاكمة قتلت الشهيد عبد الصمد اثبتت ان الفصائل الولائية هي من قتلت الناشطين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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