2021/10/25 | 21:56 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزوراء يحقق فوزاً على الكهرباء بهدفين مقابل هدف واحد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/25 | 21:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزوراء يحقق فوزاً على الكهرباء بهدفين مقابل هدف واحد) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزوراء يحقق فوزاً على الكهرباء بهدفين مقابل هدف واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).