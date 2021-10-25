النوارس تهزم الكهرباء في الدوري الممتاز

2021/10/25 | 22:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تغلب فريق الزوراء، الاثنين، على نظيره الكهرباء بهدفين لهدف في دوري الكرة الممتاز.وسجل للزوراء في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي، حمزة الصهناجي وهواري طويل.

بينما سجل لفريق الكهرباء مصطفى علي.

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