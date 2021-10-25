الصحة العالمية تفصح عن تفاصيل المتحور الجديد لكورونا والدول المنتشر بها

2021/10/25 | 22:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة أفصح المختص في علوم الفيروسات والخبير في منظمة الصحة العالمية، البروفيسور يحيى عبد المؤمن مكي، عن تفاصيل متحور فيروس كورونا الجديد “دلتا بلس” وقدرته على الانتشار والعدوى.وقال البروفيسور مكي، في حوار تلفزيوني، إن “المتحور الجديد عبارة عن تغير في متحور دلتا، حدث بسبب طفرة وقعت في تركيب الأحماض الأمينية للجينات وتركيبة …

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