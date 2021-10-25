للمشاركة في مهرجان بابل .. وصول الفنانتين شمس الكويتية وشذى حسون الى بغداد

2021/10/25 | 22:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وصلت الى مطار بغداد الدولي مساء اليوم الفنانتين شمس الكويتية وشذى حسون للمشاركة بمهرجان بابل الدولي الذي يفتتح الخميس المقبل.وكان الفنان العربي الكبير هاني شاكر وصل الى بغداد عصر اليوم للمشاركة في المهرجان./انتهى3

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