الزوراء يصعق الكهرباء مرتين

2021/10/25 | 22:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حقق فريق الزوراء فوزاً مهما على فريق الكهرباء بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة السادسة من الدوري الممتاز.الزوراء حقق بداية سريعة جدا وتمكن من تسجيل هدف التقدم عبر المحترف المغربي حمزة الصنهاجي في الدقيقة الأولى وعزز الجزائري لهواري الطويل النتيجة بهدف ثانٍ بالدقيقة ١٤ من المباراة ليعقد المهمة على الكهرباء الذي حاول عبر محمد إبراهيم لكن كرته علت العارضة لينتهي الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدفين دون رد.وفي الشوط الثاني حاول الكهرباء العودة إلى المباراة وحصل على عدد من الفرص أثمرت إحداها في وقت متأخر من المباراة عبر مصطفى علي في الدقيقة ٨٣ لتنتهي المباراة بفوز الزوراء بهدفين مقابل هدف واحد.ورفع الزوراء رصيده إلى النقطة ١٢ في المركز الرابع فيما تجمد رصيد الكهرباء عند النقطة الثامنة بالمركز الثامن./انتهى

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