نقابة الصيادلة توضح مميزات قانون الضمان الصحي

2021/10/25 | 22:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوضح نقيب الصيادلة، مصطفى الهيتي، اليوم الاثنين، مميزات قانون الضمان الصحي وطريقة التسجيل فيه وحجم الاشتراك الشهري.وقال الهيتي، لوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”: إن “قانون الضمان الصحي، تم اصداره […]

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