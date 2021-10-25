2021/10/25 | 22:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكنت قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي، اليوم الاثنين، من رفع 70 قنبلة محلية الصنع من مخلفات فلول “داعش” الارهابي في ناحية برطلة بمحافظة نينوى.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يرفع 70 قنبلة من مخلفات “داعش” في برطلة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يرفع 70 قنبلة من مخلفات “داعش” في برطلة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يرفع 70 قنبلة من مخلفات “داعش” في برطلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).