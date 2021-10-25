بيان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بخصوص دراسة الطعون المقدمة

2021/10/25 | 22:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تنشر بيانا بخصوص دراسة الطعون المقدمة:

“تستمر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هذا اليوم الاثنين 25 تشرين الأول ٢٠٢١، بدراسة الطعون المقدمة إليها، حيث تم تدقيقها من قبل القسم المعني، وبناء عليه جرى عرض (108) طعنًا على مجلس المفوضين اليوم الاثنين، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد (86) طعنًا لأسباب مختلفة أهمها خلو الطعن من الدليل أو مخالفته لأحكام الماده ٣٨ /أولاً من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ، حيث أن الطاعن لم يحدد المحطة أو المركز الذي يطعن بنتائجه فضلاً عن مطالبته بفتح جميع محطات الدائرة الانتخابية أو لثبوت تطابق النتائج المعلنة، وسترسل هذه الطعون مع التوصية إلى الهيئة القضائية للانتخابات للبت فيها وفقا للقانون.وفي السياق نفسه، قرر المجلس الموافقة على إعادة العد والفرز اليدوي لعدد من المحطات الواردة بناءً على ٢٢ طعنا توزعت على محافظات (واسط والسليمانية والنجف وأربيل ونينوى وكركوك وذي قار والأنبار والقادسية وصلاح الدين والبصرة وبغداد وبابل)، كونها جاءت مدعمًة بالأدلة، وسيقوم المجلس بتقديم التوصية المناسبة بشأنها بعد استكمال إجراءات العد والفرز

ولا صحة لما تتناوله بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن نتيجة هذه الطعون، إذ أن هذه النتيجة ستعلن من قبل المفوضية بعد انتهاء إجراءات عملية العد والفرز اليدوي التي ستكون في بغداد كما أوضحنا.

وستبدأ المفوضية بإجراءات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها التابعة إلى مكتب محافظة انتخابات نينوى اعتبارًا من يوم الاربعاء الموافق ٢٧ تشرين الأول من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 5 عصراً، وتليها بقية محطات مكاتب المحافظات المطعون بها والتي سيتم الاعلان عنها وفق جدول زمني لاحقا لتحديد أسماء وأرقام المراكز والمحطات المطعون فيها على مستوى المحافظة والدائرة، وستجري عملية العد والفرز اليدوي بحضور ممثلي المرشحين في الدائرة المطعون بمحطاتها والمراقبين ووسائل الاعلام، وستواصل المفوضية النظر ببقية الطعون تباعاً.”

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