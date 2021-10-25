السيسي يلغي حالة الطوارئ: مصر باتت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة

2021/10/25 | 22:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ سنوات، معتبرا أن مصر باتت "واحة للأمن والاستقرار" في المنطقة.

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