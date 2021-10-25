واشنطن تعلن تجميد مساعدات الانتقال الديمقراطي المقدمة للسودان

2021/10/25 | 22:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، الاثنين، بالخطوات التي اتخذتها القوات السودانية، معلنا تجميد واشنطن للمساعدات المقدمة للسودان لدعم الانتقال الديمقراطي.

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