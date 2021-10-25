محلل سياسي: لا يمكن لمجلس الامن الدولي فرض ارادته على الشارع العراقي

2021/10/25 | 22:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، محمد الكحلاوي.اليوم الاثنين، لا يمكن لمجلس الامن فرض ارادته على الشارع العراقي، مشيرا ان الامم المتحدة تريد القضاء على العملية السياسية بالعراق.وقال الكحلاوي في “تغطية خاصة”: ان “الاتحاد الاوروبي سجل الكثير من الخروقات في الانتخابات”، مبينا ان “الامم المتحدة تريد فرض الانتخابات بعيوبها وهذا غير مقبول”.واضاف ان “ضغوط […]

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