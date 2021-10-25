2021/10/25 | 22:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت نيجيريا عن إطلاق عملتها "إي-نيرة" الرقمية، في خطوة كبيرة إلى الأمام على مسار تطور البلاد النقدي.وقال الرئيس النيجيري محمد بخاري إن "إطلاق العملة الرقمية وقاعدة بيانات "بلوكتيشن" التي تستخدمها من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد نيجيريا (أحد أكبر اقتصادات إفريقيا) بواقع 29 مليار دولار على مدار السنوات العشر المقبلة".وأضاف أن "استخدام عملة البنك المركزي النيجيري الرقمية قد يساعد في تشجيع أعداد أكبر من المواطنين والشركات على الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، ومن ثم زيادة القاعدة الضريبية للبلاد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيريا تطلق عملة رقمية لتعزيز نموها الاقتصادي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيريا تطلق عملة رقمية لتعزيز نموها الاقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).