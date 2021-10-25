شاهد بالفيديو.. القرار لكم - لليوم السابع.. رافضون يخيمون عند البوابات والاطار يتوسع

2021/10/25 | 22:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DWVmqkl7w_U

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