2021/10/25 | 22:30 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عباس يابر | عضو سابق في لجنة الخدمات النيابية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: yqgr1FzD_Qc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عباس يابر | عضو سابق في لجنة الخدمات النيابية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عباس يابر | عضو سابق في لجنة الخدمات النيابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).