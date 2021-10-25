2021/10/25 | 22:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: S582EjqHzls

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "ستأتي الإيعازات" جاسم محمد جعفر : علاقات الشيعة والكرد والسُنة مع الدول الخارجية ستتفعل بعد أسبوعين) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "ستأتي الإيعازات" جاسم محمد جعفر : علاقات الشيعة والكرد والسُنة مع الدول الخارجية ستتفعل بعد أسبوعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).