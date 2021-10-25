واشنطن تعلق المساعدات للسودان

2021/10/25 | 22:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين تعليق الولايات المتحدة مساعداتها للسودان، على خلفية اعتقال العسكريين مسؤولين مدنيين في الحكومة.

واعتبرت واشنطن أن اعتقال مسؤولين مدنيين في الحكومة السودانية يقوض انتقال البلاد إلى الحكم المدني الديمقراطي.

وأضافت الخارجية الأمريكية أنها تأخذ بعين الاعتبار “المخاوف المشروعة” بشأن عملية الانتقال في السودان، وقررت تعليق تقديم المساعدات من المخصصات الطارئة بقيمة 700 مليون دولار.

ودعت واشنطن العسكريين في السودان “للإفراج فورا عن جميع المسؤولين المعتقلين”.

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