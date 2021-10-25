2021/10/25 | 22:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا ائتلاف الوطنية، الاثنين، مفوضية الانتخابات الى التحرك السريع لتجنب دخول العراق بمنزلق والاستجابة لمطالب القوى الوطنية المعترضة على نتائج الانتخابات.وقال الائتلاف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “في الوقت الذي نؤكد على ضرورة قيام مفوضية الانتخابات للنظر بالطعون المقدمة طبقا لقانون مجلس النواب لعام 2020 وتطبيق المادة 38 …

ظهرت المقالة ائتلاف الوطنية يدعو مفوضية الانتخابات لتجنيب العراق الدخول بمنزلق خطير أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف الوطنية يدعو مفوضية الانتخابات لتجنيب العراق الدخول بمنزلق خطير) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف الوطنية يدعو مفوضية الانتخابات لتجنيب العراق الدخول بمنزلق خطير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).