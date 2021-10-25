2021/10/25 | 22:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت شرطة ميسان، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة متهمين بالارهاب وآخر بالشروع في قضاء الميمونة.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تمكنت مفارز شرطة ميسان بالاشتراك فوج […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ثلاثة متهمين بالارهاب وآخر بالشروع في ميسان المركز الخبري الوطني.

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