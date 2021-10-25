اعتقال خمسة من مروجي المخدرات جنوب الحلة

2021/10/25 | 22:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/أعلنت قيادة شرطة بابل اعتقال خمسة من مروجي المخدرات بعمليات منفصلة في ناحية الحمزة الغربي جنوب الحلة.وقال مدير اعلام شرطة بابل العميد عادل الحسيني" أن الشرطة اعتقلت بكمائن منفصلة خمسة من مروجي المخدرات في ناحية الحمزة الغربي جنوب الحلة وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة وعملات أجنبية./انتهى

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