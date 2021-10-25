برشلونة :اقامة كأس مارادونا في السعودية / 14 / كانون اول المقبل

2021/10/25 | 22:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلن نادي برشلونة الإسباني ان مباراة كأس دييغو مارادونا أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني التي ستقام في العاصمة السعودية الرياض ستجرى في الرابع عشر من كانون اول المقبل على ملعب مرسول بارك.وقال نادي برشلونة في بيان عبر حسابه الرسمي: "برشلونة يواجه بوكا جونيورز يوم 14 كانون اول في كأس دييغو مارادونا على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض " .وكان من المقرر إقامة المباراة يوم 25 تشرين الثاني المقبل، لكن النادي الكتالوني أعلن تأجيل اللقاء دون الكشف عن أسباب تحديد الموعد الجديد".وسيشارك نادي برشلونة مع بوكا جونيورز "كأس مارادونا" لتكريم نجم مارادونا لإحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاته حيث ستقام المباراة على ملعب مرسول بارك والذي يتسع لـ 2الف 5 متفرج ".وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان في السعودية، في مباراة سيلعب فيها اثنان من الأندية التاريخية التي لعب فيها مارادونا.لقاء يسعى إلى تكريم إرث الأسطورة الذي يعتبر من أفضل اللاعبين على مر العصور ، والذي توفي في 25 تشرين الثاني 2020.وارتدى مارادونا قميص بوكا في فترتين الأولى كانت في موسم 1981/82 عندما فاز الفريق ببطولة متروبوليتان 1981، وتأهل أيضًا إلى كوبا ليبرتادوريس، وفي الفترة الثانية عندما عاد عام 1995 ولعب موسمين في ختام مسيرته ".في الوقت نفسه، ارتبط مارادونا بنادي برشلونة لمدة موسمين 1982/83 و 1983/84 ، وشارك في 58 مباراة وفاز بثلاثة ألقاب , هي كأس الملك والدوري والسوبر المحلي"./انتهى2

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