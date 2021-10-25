2021/10/25 | 22:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ضبط وإحباط محاولة غش وتلاعب وهدر بالمال بقيمة (48) مليون دينار عراقي في منفذ طريبيل .وذكرت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احباط محاولة غش وتلاعب وهدر بالمال العام في منفذ طريبيل المركز الخبري الوطني.

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