2021/10/25 | 23:05 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: gn_FupsdsQM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د.أحمد الشريفي: العراق مقبل على تغيير جذري وشامل) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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