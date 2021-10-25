أردوغان يتراجع عن طرد سفراء الـ10 دول الغربيين

2021/10/25 | 23:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تراجع عن طرد سفراء 10 دول بينهم أمريكا وفرنسا وألمانيا.ووفقا للصحيفة الأمريكية، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، […]

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