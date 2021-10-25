النقل: كافة الإمكانيات ’مسخرة’ لمهرجان بابل الدولي

2021/10/25 | 23:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة النقل، الاثنين، عن تسخير كافة الإمكانات من طائرات وطواقم وتذاكر السفر لضيوف العراق المشاركين في مهرجان بابل الدولي.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 تشرين الاول 2021)، انه "بعد انقطاع طويل… العراق مع الحدث الأهم..



إنطلاق فعاليات مهرجان بابل الدولي"، موضحة ان "جهود كبيرة بذلتها وزارة النقل متمثلة بالخطوط الجوية العراقية".

وأضافت الوزارة أنه "تم تسخير كافة الامكانات من طائرات وطواقم وتذاكر السفر لضيوف العراق"، مؤكدة أن "الشركة حرصت الشركة على استقبال الفنانين بكل حفاوة وترحيب".

واشار البيان الى ان "الجهود مستمرة لنقل المشاركين في المهرجان على متن الطائر الأخضر".

وشارفت محافظة بابل على الإنتهاء من التحضيرات الاخيرة لمهرجان بابل الدولي والذي ستشارك به 58 دولة بالإضافة إلى فنانين عرب وعراقيين.

ورافقت عدسة "ناس"، اللجنة التحضيرية وهي تضع اللمسات الاخيرة للمهرجان المنتظر، حيث سيشهد مشاركة الفنان المصري هاني شاكر والفنانة شمس الكويتية، والفنانة شذى حسون والفنان حاتم العراقي، ونجوم اخرين.

وأكد محافظ بابل حسن منديل، استمرار الاستعدادات في المدينة، لإطلاق مهرجان بابل الدولي.

وقال منديل في تصريح لـ"ناس" (25 تشرين الأول 2021)، إن "الاستعدادات جارية للمهرجان الدولي، بدعم من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبمشاركة 28 دولة".

وقبل ذلك، وصلت الفنانتان شمس الكويتية، والعراقية شذى حسون، الاثنين، إلى العراق للمشاركة في مهرجان بابل الدولي.

وأعلنت الخطوط الجوية العراقية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 تشرين الأول 2021)، عن "وصول الفنانتين القديرتين شمس الكويتية وشذى حسون الى أرض مطار بغداد الدولي وإستقبالهن بحفاوة كبيرة من قبل الخطوط الجوية العراقية".

كما أظهرت صور نشرتها وزارة النقل العراقية، الإثنين، وصول الفنان المصري هاني شاكر إلى بغداد على متن الخطوط الجوية العراقية، وذلك للمشاركة في فعاليات مهرجان بابل الدولي.

وتبين الصور التي نشرتها الوزارة وتابعها "ناس"، (25 تشرين الأول 2021)، الفنان المصري هاني شاكر في إحدى طائرات الخطوط العراقية، للتوجه إلى العاصمة بغداد للمشاركة في مهرجان بابل الدولي.

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