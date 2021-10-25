مسجدي يعلن تنفيذ اتفاق الغاء التأشيرات بين ايران والعراق

2021/10/25 | 23:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن السفير الايراني ايرج مسجدي البدء في تنفيذ اتفاق الغاء التاشيرات بين البلدين؛ مؤكدا انه سيتم من اليوم فصاعدا السماح للرعايا الايرانيين التوجه الى العراق عبر مطاري النجف وبغداد، وايضا لرعايا العراق زيارة ايران بتقديم جوازات سفرهم فقط.واوضح مسجدي بحسب وكالة "ايرنا " ، انه نظرا للاتفاق الثنائي مع العراق، سيسمح للمواطنين الايرانيين والرعايا العراقيين التنقل جوّا بين البلدين (عبر مطاري النجف وبغداد بالنسبة للزوار الايرانيين)، من دون الحاجة الى استصدار تاشيرات الدخول وانما بتقديم جوازات السفر فقط ".ولفت السفير مسجدي ، الى ان الزوار الايرانيين يستطيعون اختيار المعابر البرية في طريق عودهم الى البلاد ".واشار الى ان، 90 رحلة جوية تغادر ايران باتجاه العراق حاليا، وان زيادة هذا العدد مرهون بقرار مشترك بين البلدين ./انتهى2

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