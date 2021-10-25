2021/10/25 | 23:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو التيار الصدري، صادق الحسناوي، الاثنين، حظوظ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تولي ولاية ثانية، فيما انتقد اجتماع البيت الشيعي، مؤكدا ان خروجه برؤية موحدة صعب جدا.

وقال الحسناوي، في لقاء متلفز تابعه NRT عربية اليوم، (25 تشرين الاول 2021)، ان "الكاظمي يواجه عقبات كثيرة واعتراضات من قوى سياسية كبيرة، كما ليست لديه حظوظ كبيرة في تولي ولاية ثانية"، مبينا ان "هذا ليس موقفا وانما كمتابع لما يجري في الساحة".

وأضاف، ان "القوى السياسية التي تجتمع في اطار البيت الشيعي هي اول من عمل على تفتيت البيت الشيعي وعملت على الخروج منه وتخلت عن عناوينها الاسلامية ووضعت لنفسها عناوينا اقرب ما تكون إلى العلمانية والمدنية واصبحت القوى السياسية التي كانت في الاصل دينية خليط من ليبراليين وعلمانيين وبقايا بعثيين، ومن ثم تأخذ على التيار الصدري مآخذا لا اصل لها ولا واقع".

وأكد الحسناوي، ان "مسألة اجتماع البيت الشيعي ويخرج برؤية موحدة صعب جدا لان التيار الصدري مصر على ان يكون المشروع المقبل وطني".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هي حظوظ الكاظمي في الولاية الثانية؟ عضو بالتيار الصدري يجيب) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما هي حظوظ الكاظمي في الولاية الثانية؟ عضو بالتيار الصدري يجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).