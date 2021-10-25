واشنطن تعلّق مساعدة مالية للسودان وتحضّ على إعادة السلطة للحكومة المدنية

2021/10/25 | 23:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علّقت الولايات المتحدة مساعدة مالية للسودان بعد سيطرة الجيش على الحكم وحضّت على إعادة السلطة فورا للحكومة المدنية.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس على وجوب إعادة السلطة إلى الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون والتي تمثّل إرادة الشعب، وقال على ضوء التطورات الأخيرة، تعلّق الولايات المتحدة مساعدتها المرصودة لدعم الاقتصاد السوداني.

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