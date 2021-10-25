"الانقلاب العسكري".. السودان في مفترق طرق مجددًا والتجربة الديمقراطية على المحك

2021/10/25 | 23:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حل الجيش السوداني الحكومة والمجلس الانتقالي وأعلن حالة الطوارئ واحتجز رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ومسؤولين مدنيين، يوم الاثنين، فيما وُصف بـ"انقلاب عسكري"، مما دفع البلاد إلى أكبر أزمة سياسية في الفترة الانتقالية المستمرة منذ عامين.

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