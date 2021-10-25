2021/10/25 | 23:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، أنها ستواصل الحوار مع تركيا، بعد أن كادت أن تنشب أزمة دبلوماسية عميقة بين أنقرة والغرب، أثارتها تصريحات للرئيس التركي بشأن طرد عشرة سفراء.

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