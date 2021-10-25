الكناني: الحكومة العراقية تكاد تظهر لامريكا انها ودودة و متماهية مع رغباتها

2021/10/25 | 23:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الخبير الاعلامي كامل الكناني، اليوم الاثنين، ان السفير البريطاني يتحدث بوسائل اعلامنا عن عدم اجراء انتخابات، موضحا ان الحكومة العراقية تكاد تظهر لامريكا انها ودودة و متماهية مع رغباتها.وقال الكناني لبرنامج “حصاد الايام”، ان “بيان مجلس الامن الدولي هو بيان صحفي فقط وليس اجرائيا”، مبينا ان “بيان مجلس الامن اشار الى المحافظة […]

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