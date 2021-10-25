المرور تصدر تنويها بشأن قطع شارع السدة ببغداد

2021/10/25 | 23:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاصدرت مديرية المرور العامة، تنويها بشأن قطع شارع السدة ببغداد اعتبارا من يوم غد ولمدة 3 ايام.وذكر قسم العلاقات والاعلام لمديرية المرور في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المديرية تنوه بشأن قطع جزئي لشارع السدة الرابط بين الجزيرة السياحية وسيطرة الشعب الملغاة ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً من يوم غد الثلاثاء ولمدة ثلاثة ايام ".وأضاف، أنه "سيكون القطع تام ابتداءً من يوم الخميس مساءً لغاية يوم السبت من اجل صيانة واكساء الطريق" .

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