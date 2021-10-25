نائب رئيس وزراء روسيا: نخطط لزيادة الحصة النووية في ميزان الطاقة

2021/10/25 | 23:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي، وزير الطاقة، إلكسندر نوفاك، خلال مشاركته في قمة مبادرة الشرق الأوسط، أن لدى روسيا آفاق كبيرة سواء من حيث الحد من انبعاثات الكربون في المشاريع القائمة أو في تطوير مرافق إنتاج الطاقة الجديدة ذات …

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